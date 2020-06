Helseeksperter bekymret for koronaspredning ved Trumps folkemøter

Oklahoma er blant delstatene som har hatt relativt lite koronasmitte. Men helseeksperter advarer om at covid-19 kan spre seg blant de fremmøtte på folkemøtet.

Også Trumps valgkamp-apparat erkjenner at det er en viss risiko knyttet til arrangementet.

På arrangementets nettside heter det at man ved registrering «erkjenner at det er en vedhengende risiko for å bli eksponert for covid-19-smitte» ved større ansamlinger av folk, og at man ved å delta påtar seg ansvar for all risiko knyttet til eksponering for covid-19.

Optimale spredningsforhold

Folkemøtet vil bli holdt innendørs i en arena som kan huse opptil 19.000 mennesker. Alle andre arrangementer der er blitt avlyst ut juli måned.

Forskere tror at viruset sprer seg langt lettere i tettpakkede områder innendørs, enn det gjør utendørs, der sirkulasjon i lufta gjør at virusbærende partikler ikke blir «hengende i lufta».

USAs føderale smittevernetat CDC beskriver hendelser der smittepotensialet er aller høyest slik: «Store samlinger hvor det er vanskelig for mennesker å holde seg minst seks fot unna hverandre (drøyt 1,80 meter), og hvor deltakerne kommer fra utenfor lokalområdet».

Shelley Payne, som er sjef ved LaMontagne-senteret for infeksjonssykdommer, sier folkemøtet oppfyller alle kriterier for risikable arrangementer.

Julie Fischer, som forsker på mikrobiologi og immunologi ved Georgetown-universitetet, sier hun frykter at arrangementet kan ende opp med å bli utspring for utbrudd landet over, når folk bringer med seg smitte hjem etter å ha deltatt.

Tettpakket med folk i risikogruppene

Trumps folkemøter trekker ofte titusenvis av folk, som vanligvis står timevis i kø, før de loses gjennom sikkerhetssjekk lignende de på flyplasser.

Deretter sitter de vanligvis tett eller står side ved side. Ofte er det oppildnet stemning, med roping, jubling og slagord som brøles i takt.

Mange Trump-velgere er eldre mennesker, som er i risikogruppen for covid-19. Det er ikke uvanlig at flere i publikum får behov for hjelp fra medisinsk personale når temperaturen stiger under folkemøtene.

Dr. Ashish Jha, som leder Harvard-universitetets Global Health Institute, sier folkemøtet er «usedvanlig farlig for dem som deltar og for folkene som kjenner dem og er glade i dem og skal møte dem senere».

Lite smitte, men på vei opp

Oklahoma er inne i den siste fasen av gjenåpningen i delstaten og tillater nå offentlige arrangementer med ubegrenset antall deltakere, så lenge arrangørene tilrettelegger for sosial distansering.

Delstaten har relativt lav dødsrate sammenlignet med resten av landet, men antall nye smittetilfeller er på vei opp. I Tulsa ble det registrert 82 nye tilfeller lørdag, noe som er ny smittetopp på et døgn i fylket.

Tulsas helsedepartement undersøker allerede et utbrudd som knyttes til en stor innendørs forsamling, og Bruce Dart, som er sjef for departementet, sier han skulle ønske folkemøtet ble flyttet til en senere dato.

– Jeg synes det er en ære at en sittende president vil komme og besøke oss, men ikke under en pandemi. Jeg er bekymret for evnen vår til å beskytte dem som deltar på store arrangementer innendørs, og jeg er også bekymret for evnen vår til å sikre presidentens ve og vel, sier han.

Helsemyndighetene i Oklahoma har anbefalt at alle som deltar ved store arrangementer, raskt må testes for covid-19.

Masker eller ikke?

Trump-administrasjonen har unngått å svare på gjentatte spørsmål om det vil være maskepåbud, retningslinjer om sosial distansering eller andre tiltak for å begrense smittespredningen ved arrangementet.

I april sa Trump at tomme seter under et folkemøte ikke ser bra ut. Han har fått flyttet det republikanske partiets landsmøte, der han formelt aksepterer partiets nominasjon til gjenvalg, fra Charlotte i North Carolina til Jacksonville i Florida.

Det skjedde etter at North Carolinas demokratiske guvernører nektet å love at han ikke ville innføre restriksjoner.

Hvorfor nå?

Trump har ivret etter å komme i gang med folkemøtene, som er viktige for valgkampen. De lar ham teste ut retorikk hos kjernevelgerne og gir valgkamp-apparet mulighet til å utvide velgerdatabasen.

I tillegg står de i kontrast til hans trolige motkandidat Joe Biden, som inntil videre har satt valgkamparrangementer på hold, og ei heller har trukket like store folkemengder.

Men avgjørelsen om å ta steget nå er i stor grad drevet fram av demonstrasjonene mot rasisme og politivold som har oppstått etter drapet på George Floyd le drept av en politibetjent i Minneapolis 25. mai.

Tjenestemenn i Det hvite hus og Trumps valgkampteam sier mangelen på oppstandelse over helserisikoen tilknyttet de store demonstrasjonene gir dem ryggdekning.

Men til forskjell fra demonstrasjonene, blir Trumps folkemøte avholdt innendørs, og det er altså uklart om folk vil bruke maske.

– Enhver stor samling folk, om det er av demonstranter eller støttespillere, er farlig. Men smittespredning er mindre sannsynlig ved en marsj utendørs enn ved et tettpakket arrangement innendørs, sier Harvards Dr. Jha.