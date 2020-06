Nord-Korea truer med militær aktivitet i demilitarisert sone – Sør-Korea svarer på kritikk

Den nordkoreanske hæren gjentok onsdag truslene om at den vil sette ut militære styrker i tidligere demilitariserte soner helt opptil grensen til Sør-Korea.

Samtidig med utspillet fra de nordkoreanske militærlederne kom Sør-Koreas presidents administrasjon med en uttalelse om at den ikke lenger vil godta urimelig oppførsel fra lederne i Nord-Korea, ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Etter at Nord-Korea tirsdag sprengte samarbeidskontoret mellom de to landene i Kaesong kom Kim Jong-uns søster, Kim Yo-jong med karakteristikker som president Moon Jac-in i Sør-Korea reagerer på.

Tilliten ødelagt

En talsmann for presidenten kaller uttalelsene uforskammede og en tankeløs handling som fullstendig har ødelagt den etablerte tilliten mellom de to lederne.

I en offisiell uttalelse tidigere onsdag sa den nordkoreanske militærledelsen at den vil sette ut styrker i den vestlige grensebyen Kaesong og ved Kumgangfjellet på østkysten.

Begge områdene har tidligere vært demilitarisert og symboler på samarbeid mellom Nord- og Sør-Korea, men har vært stengt i årevis etter at en sørkoreansk kvinne ble skutt av en nordkoreansk soldat i Kumgangfjellet i 2008.

Propaganda

Forsvarsledelsen sa også at den vil gjenoppta militærøvelser, sette opp vaktposter i grenseområdene og sende ballonger med propagandamateriell mot Sør-Korea.

De varslede tiltakene vil være i strid med en fredsavtale som ble inngått mellom landene i 2018 og i praksis legge hele avtalen død. Det sørkoreanske gjenforeningsdepartementet beklaget onsdag beslutningen fra nabolandet, henviste til en avtale mellom landene fra 2000 og sa at de planlagte handlingene krenket det sørkoreanske folkets eiendomsrett.

– Vi uttrykker vår sterke beklagelse over kunngjøringen fra generalstaben for den koreanske folkehæren om å gjøre Kumgang og Kaesong om til militære soner, sa statssekretær Suh Ho under en pressekonferanse onsdag.

Ballonger

Noe av bakgrunnen for den økte spenningen mellom landene er at sørkoreanske aktivister har sendt et stort antall løpesedler med luftballonger over grensa mot Nord-Korea. Løpesedlene kritiserer Nord-Koreas leder Kim Jong-un, noe nordkoreanerne reagerer svært sterkt på.

Ifølge nordkoreanske ledere har slike forsendelser økt voldsomt i mengde.

Sør-Korea har som regel tillatt slike ballonger over grensen ved å vise til aktivistenes rett til ytringsfrihet, men har varslet et mulig forbud for å roe ned situasjonen.