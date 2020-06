Tusenvis mister trolig jobben i Volvo

– Det er naturligvis en trist beskjed, sier Volvos konsernsjef Martin Lundstedt.

Denne våren har mye av Volvos virksomhet stoppet helt opp som følge av coronapandemien. I forbindelse med at selskapet la fram resultatet for første kvartal, ble det klart at selskapet gikk inn i andre kvartal med en negativ ordretilgang.

Volvo hadde i slutten av mars rundt 99.000 ansatte over hele verden, blant dem nesten 50.000 i administrative stillinger, som også omfatter rundt 3.800 midlertidige ansatte og konsulenter.