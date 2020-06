Frankrike snur om forbud på kvelertak hos politiet

I et brev signert Frankrikes politidirektør Frederic Veaux, og som AFP har lest, heter det at bruken av kvelertak fortsatt vil være tillatt i situasjoner der omstendighetene gjør det nødvendig, for eksempel om en person motsetter seg pågripelse eller utgjør en trussel for politi eller andre.

Bruken fordrer at politiet opptrer behersket og med god dømmekraft, heter det videre.

Forbudet, som forrige uke ble lansert som del av en bredere pakke tiltak mot politivold og rasisme, ble møtt med motbør fra politiets fagforeninger. De mener teknikken er helt nødvendig for å sikre politibetjentenes trygghet.

Ifølge Veaux vil det onsdag etableres en kommisjon som skal arbeide med å komme fram til alternative teknikker. Kommisjonen skal ifølge ham komme med anbefalinger innen 1. september.

Politiets bruk av kvelertak har blitt fordømt av demonstranter som verden over har demonstrert mot politivold og rasisme etter drapet på George Floyd i Minneapolis i USA 25. mai.