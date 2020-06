To små barn på tre og fire år ble funnet døde i en glohet bil i Tulsa, Oklahoma lørdag. Ifølge amerikanske medier døde Teagan (4) og Ryan (3) fordi de satt i stekende varme i fem timer, mens bilen var parkert foran familiens hus.

Ifølge faren til barna hadde han selv sovet inne. Han begynte først å lete etter barna da han ikke fant dem etter å ha våknet. Han fant de to til slutt liggende livløse på gulvet bak i bilen.

Barna ble tatt med inn i stua, hvor ambulansepersonell senere erklærte dem for døde.

Det skal ha vært opp mot 35 grader i Tulsa lørdag.

Les også: Bilen blir glovarm etter bare en halvtime i sola

Den 31 år gamle faren ble først pågrepet og siktet for å ha glemt barna i den glohete bilen, skriver Fox23.

En overvåkningsvideo fra en nabo fortalte imidlertid en annen historie.

I videoen ser man at de to barna tar seg inn i bilen på egen hånd, men at de ikke klarer å komme seg ut igjen.

Faren er nå løslatt og siktelsen frafalt.

Les også: Dette har du lov til om du ser en hund innelåst i en varm bil

Et familiemedlem som har startet en innsamlingsaksjon for å dekke utgiftene for begravelse sier til Fox23 at hun er kjent med de nye opplysningene, men at det «fortsatt er en tragedie som kunne vært unngått».

Det hører dessverre ikke med til sjeldenhetene at barn mistet livet i USA fordi de blir gjenglemt eller innesperret i varme biler. I 2018 døde 52 barn på denne måten.