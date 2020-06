McCanns foreldre nekter for å ha fått brev fra tyske myndigheter om at datteren er død

Den tyske statsadvokaten Hans Christian Wolters, som etterforsker den 13 år gamle forsvinningen av Madeleine McCann i Portugal, har skrevet et brev til jentas foreldre Kate og Gerry McCann, melder britiske Sky News.

I brevet skal det stå at Wolters sitter på «konkrete bevis» for at datteren deres er død, men statsadvokaten skriver at han ikke kan fortelle om disse bevisene uten å sette hele etterforskningen i fare.

– Vi har håndfaste bevis for at den mistenkte har drept Madeleine, og dette betyr at hun er død. Foreldrene har blitt fortalt at det tyske politiet har bevis for at hun er død, men vi har ikke fortalt dem detaljene, sier Wolters til The Daily Mail.

I en uttalelse på sin nettside skriver Kate og Gerry McCann at rapporter om korrespondansen i britiske medier har medført «unødvendig angst for venner og familie og nok en gang forstyrret livene deres».

– Den bredt omtalte nyheten om at vi har mottatt et brev fra tyske myndigheter som sier at det er bevismateriale eller bevis for at Madeleine er død, er usann, heter det.

For to uker siden ble det kjent at en 43 år gammel tysk mann er mistenkt for bortføringen og det sannsynlige drapet.