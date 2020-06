Trump varsler egen lov for å forbedre politiet

Trump varslet den kommende presidentordren mandag da han møtte journalister. Nyheten kommer etter flere uker med demonstrasjoner mot politiet på grunn av dødsfallene til George Floyd i Minneapolis og Rayshard Brooks i Atlanta som begge ble drept av politifolk i forbindelse med pågripelser.

– Det overordnede målet er at vi ønsker lov og orden, og at vi ønsker det blir utført på en rettferdig og trygg måte, sa Trump, som understreket at landets politikorps besto av «for det meste flotte folk».

En talsmann for presidenten sa at ordren vil gå ut på å motivere politiet til å gi tjenestemennene bedre opplæring. Det vil også gå ut på å etablere en nasjonal database som skal hindre tjenestemenn som har fått reaksjoner på dårlig oppførsel, fra å søke nye jobber i andre distrikter.

Trump vil også at sosialarbeidere skal være med politiet på utrykninger som gjelder saker med personer med psykiske lidelser eller hjemløse.

Trumps varslede ordre kommer mens det pågår forhandlinger i Kongressen om å innføre reformer på føderalt nivå for politiet. Både Demokratene og Republikanerne jobber med ulike forslag til endringer i politiets metoder og skjerping av handlingsrom. Demokratene vil også gjøre det enklere å forfølge overtredelser begått av politifolk i tjeneste.