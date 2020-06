Trump bekrefter at han vil redusere antall soldater i Tyskland

– Vi kommer til å få ned soldattallet til 25.000 soldater, sa Trump på en pressekonferanse i Det hvite hus mandag.

Han anklaget samtidig Tyskland for å behandle USA urettferdig når det gjelder handel og for å skylde penger til Nato. De amerikanske soldatene i Tyskland utgjør en voldsom kostnad for USA, fastslo han.

– Så vi blir skadelidende når det gjelder handel, og vi blir skadelidende når det gjelder Nato, sa Trump før han la til at USA også blir utnyttet av andre land.

– Men den verste utnytteren er Tyskland, sa han.

Han oppga at det nå befinner seg 52.000 amerikanske soldater i Tyskland, og at antallet nå skal halveres. Men ettersom det riktige antallet er 34.500, er det snakk om en reduksjon på 9.500 soldater.

Det har vært spekulert på om USA planla å trekke styrker ut av Tyskland, og i forrige uke bekreftet den tyske regjeringen at den var blitt informert av amerikanske myndigheter om en delvis tilbaketrekking.

The Wall Street Journal skrev tidligere i juni at Trump-administrasjonen planlegger å trekke ut rundt 9.500 av de 34.500 soldatene som i dag er stasjonert på baser i Tyskland.

Der Spiegel skrev at USA vurderte å trekke ut mellom 5.000 og 15.000 soldater innen høsten.