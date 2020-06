– Vi har identifisert angriperen, og han vil bli pågrepet snart, sier talsperson for politiet, Adel Haidar, til nyhetsbyrået DPA.

Uten å komme med ytterligere detaljer sa politiet at bakgrunnen for hendelsen var en «juridisk problemstilling», og at angriperen sannsynligvis er en slektning av de drepte.