Amerikaner dømt til 16 års fengsel for spionasje i Russland

Whelan, som tidligere har tjenestegjort i det amerikanske marineinfanteriet, var anklaget for å ha skaffet seg gradert russisk informasjon. Det er ikke kjent hva slags informasjon det er snakk om.

– Dette har vært en hemmelig rettssak, der det ikke er lagt fram noen beviser, sier USAs ambassadør John Sullivan i en uttalelse. Han var til stede under rettssaken, som han kaller «et brudd på menneskerettigheten og internasjonale juridiske standarder».

Bakgrunn : Spionsiktet amerikaner for retten i Moskva

En minnepinne og dokumenter ble konfiskert da Whelan ble pågrepet under et besøk i Moskva i desember 2018. Ut over det har det ikke kommet noen opplysninger om bevisene.

50 år gamle Whelan har hele tiden hevdet sin uskyld. Han sier han var i Russland for å være gjest i et bryllup. Advokatene hans vil anke dommen.

– Vi hadde håpet retten ville vise et snev av uavhengighet, men til sjuende og sist er russiske dommere politiske, ikke juridiske, aktører. Vi ber amerikanske myndigheter om umiddelbar innsats for å få ham hjem, sier Whelans bror i en uttalelse.

Whelan har sittet i varetekt det siste halvannet året. Han ble operert for brokk for to uker siden. Ifølge ambassaden ble han hasteinnlagt fordi tilstanden var blitt livstruende.