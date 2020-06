– Det føles som om vi har fått pesten hit, sier Vrångö-beboer Pernilla Friberg til svenske SVT.

Den nest siste søndagen i mai var det korfestival på den lille øya Vrångö i Gøteborg-skjærgården. Tre forskjellige kirkesamfunn hadde funnet sammen for å ha kortreff på den idylliske øya som til vanlig huser 400 innbyggere.

15 glade sangfugler tok fergen ut til øya med de glatte holmene. Det gikk ikke så bra. For bare noen dager etter sammenkomsten viste det seg at flere av sangerne var blitt syke.

Hver fjerde smittet

Litt over en uke gikk Sveriges smittevernsjef Anders Tegnell ut og fortalte om en voldsom økning av coronasmitte i regionen Västra Götaland. Og særlig på Vrångö var det skjedd et taktskifte.

Hadde innbyggerne på øya klart å holde seg unna coronaviruset tidligere, fikk notene en annen lyd nå. Av de 400 innbyggerne har 100 av dem fått påvist at de er smittet med viruset.

– Og mer enn halvparten av de 15 personene som var med i korene har siden testet positivt, forteller allmennlege Henrik Åhsberg ved Styrsö sykehus.

Kirken på Vrångö. Foto: Shutterstock

Isolert

Nå sitter øyboerne fast på Vrångö. For egentlig er det på Styrsö testingen av dem skulle foregå, men siden de må ta ferge for å komme dit, er den flyttet til der de er. For å forhindre smittesprendning.

– Båtene er eneste måten å forflytte seg på her ute. Selv de som må ha cellegift må ta båtene, da bør ikke de som mistenkes å kunne ha coronaviruset reise med båtene, sier Åhsberg.

Sylvia Anulf forteller etter å ha blitt testet for viruset at det eneste hun gjør er å gå ut i egen hage.

– Jeg treffer ingen, og jeg handler ikke en gang mat lengre.

Pernilla Friberg forteller om en øy som har langt færre mennesker enn normalt.

– Folk er redde for å komme hit. De tror kanskje at de blir lettere smittet da. De er reddw, så det er veldig folketomt her.