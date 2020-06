49 nye coronasmittede i Kina - 36 i Beijing

Etter en økning i antall smittede knyttet til et marked i hovedstaden Beijing i helgen, meldte myndighetene om fortsatt økte smittetall mandag. Fra søndag til mandag ble det meldt om 49 nye tilfeller, åtte færre enn foregående døgn.

36 av de nye tilfellene er i Beijing, ti er smitte sporet fra utlandet og tre er registrert i Hubei-provinsen, melder den statlige avisen People's Daily.

Stenger ned områdene

Myndighetene i Beijing stengte mandag ned elleve bydeler i forsøk på å hindre spredningen av viruset. Flere steder er det satt opp veisperringer og det gjennomføres nå omfattende smittetesting i områdene.

De nye smittetilfellene er oppdaget rundt Xinfadi-markedet i Fengtai-distriktet, sørvest i Beijing. Som følge av smitten er markedet og flere skoler stengt og befolkningen i området er beordret til å holde seg hjemme.

Etterforsker lokale myndigheter

Representanter for lokale myndigheter er nå under etterforskning og flere har mistet jobben. Dette inkluderer distriktets viseborgermester Zhou Yuqing, opplyser det kinesiske nyhetsmediet HK01.

Landet melder om at det nå er 177 personer som er syke av covid-19 i Kina og at tilstanden er kritisk for to av dem.

Ifølge Worldomete r har over 83.000 mennesker i Kina blitt registrert smittet av coronaviruset siden utbruddet i desember i fjor. 4.634 er meldt døde som følge av smitten.