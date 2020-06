Löfven: Sveriges strategi er ikke mislykket

– Det har ingenting med strategien å gjøre. Det har å gjøre med at vi har noen problemer i samfunnet som vi nå retter opp, sier han.

Han er ikke enig i at det tyske smitteverninstituttets Europa-kart er tegn på at Sverige har mislyktes. Kartet viser Sverige som eneste røde land på bakgrunn av antall døde i siste sjudagersperiode.

Han sier at det økte antall smittede er et resultat av et høyere antall tester, og at antall mennesker som er innlagt på sykehus for covid-19 og antall døde minker. I løpet av helgen er det ikke meldt om nye døde.

Löfven sier at Sverige i prinsippet har fulgt samme strategi som andre land, nemlig å holde nede smittespredningen for at sykehusene kan håndtere dem som trenger hjelp.

– Sverige har faktisk en overdødelighet som er normal for denne tiden av året, sier han og viser til at forskjellige land har forskjellige metoder for å rapportere dødsfall.

Han understreker at det skal komme en gransking av den svenske strategien, og at det er for tidlig å trekke en endelig konklusjon.