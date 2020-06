Californias myndigheter: Ikke noe kriminelt ved funn av hengt mann

Malcolm Harsch ble funnet hengende fra et tre ved biblioteket i Victorville 31. mai.

Den lokale sheriffens kontor sier det ikke ser ut til å ligge noe kriminelt bak, men at etterforskningen fortsetter. Det var ikke noen tegn til kamp i nærheten av treet.

Harschs familie i Ohio sier imidlertid til lokalavisa Victor Valley News at de har vondt for å tro at han skulle ha begått selvmord. De sier at han nylig snakket med sine barn og ikke virket deprimert.

– Forklaringen om selvmord virker lite trolig. Det er mange måter å dø på, men når man tar i betraktning den rasemessige spenningen for tiden, er det vanskelig å godta at en svart mann henger seg selv fra et tre, sier familien.