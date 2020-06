Kina med høyeste smittetall per dag siden april

Til tross for at tallene er relativt små i det folkerike landet, er det voksende bekymring i Kina over at smittetallene har økt den siste tiden.

Ifølge helsemyndighetene er 36 av de siste smittetilfellene personer som er smittet på Xinfadi-markedet i Beijing. Det nye utbruddet medførte umiddelbar nedstenging av markedet og nabolaget.

Myndighetene har i stor grad fått kontroll på viruset ved hjelp av strenge nedstengninger av hele byer og andre restriksjoner som den siste tiden er opphevet.

Det ferske utbruddet utløste bekymring for at det kan bli nødvendig å gjeninnføre de strenge tiltakene. Foruten de 36 tilfellene på markedet i Beijing er to i Liaoning-provinsen også nært tilknyttet markedet. De øvrige 19 er kinesere som er kommet fra utlandet.

Bydel stengt

Myndighetene stengte søndag ned en liten del av Beijing rundt markedet, og alle de 46.000 beboerne i området skal testes. Til det er det satt opp 24 teststasjoner.

Alle som arbeider på Xinfadi-markedet, skal også testes.

Arbeidet med å spore alle som har vært på markedet den siste tiden var også i gang.

Flere nye smittede

Allerede søndag ettermiddag er over 10.000 mennesker testet, og det er oppdaget åtte nye smittetilfeller.

En av dem som testet positivt søndag, er en 56 år gammel bussjåfør på flyplassen. Han sa han hadde vært på markedet i begynnelsen av juni og senere blitt syk.

Hundrevis av politi og vektere sto søndag vakt rundt den stengte kjøttavdelingen på det enorme markedet, som forsyner andre markeder i Beijing med varer.

Innelåst

I gatene rundt markedet var beboerne innelåst, og alle restauranter og ni skoler og barnehager er stengt. Noen mennesker hadde satt opp stiger ved porten for å sende over mat og andre forsyninger til slekt og venner.

En av innbyggerne, som heter Chen til etternavn, sa at han hadde kjørt flere omganger med bilen sin for å levere mat.

– Når jeg har levert ferdig til min familie, går jeg selv inn i huset mitt. Etter det får jeg ikke gå ut igjen, sa han.

Koronaviruset dukket først opp på slutten av fjoråret, og de første tilfellene var nettopp fra et marked i Wuhan der det ble solgt kjøtt fra ville dyr.

Importert laks

Det nyeste tilfellet i Beijing setter igjen søkelyset på hygienen på byens markeder.

Ifølge statlige medier ble det siste tilfellet oppdaget ved disker der importert laks blir håndtert. Flere store supermarkedkjeder har allerede fjernet fisk fra ferskvaredisken.

Myndighetene har følgelig igangsatt inspeksjon av ferskt og frossent kjøtt, fisk og fjærkre på alle byens supermarkeder, matvarelagre og cateringselskaper.