Sør-Korea avholdt krisemøte etter trusler fra nord

Chung Eui-yong, direktør for nasjonal sikkerhet ved presidentkontoret, og de øverste sikkerhetsansvarlige i Sør-Korea, inkludert utenriks-, gjenforenings- og forsvarsministere, gjennomgikk den nåværende sikkerhetssituasjonen på den koreanske halvøya.

Det ble også tatt stilling til hvordan Seoul skal svare på den nye, harde retorikken fra Pyongyang, sier talsperson Kang Min-seok til sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Etter en uke med trusler fra Nord-Korea, brudd i kommunikasjon mellom landene, beskjed om at det nå er slutt på samarbeid og deretter klar beskjed om at Seoul må slutte med «tåpelig prat om atomsamtaler», kom det lørdag melding fra Kim Yo-jong, lillesøsteren til Nord-Koreas leder. Hun signaliserte da at det kunne komme militære reaksjoner fra nord snart.

Hun sa at tiden er inne for å bryte helt med Sør-Korea og at Nord-Korea snart vil gå til handling.