19 omkom og 172 skadd i tankbileksplosjon i Kina

Det opplyser statlige medier i landet.

På en pressekonferanse søndag morgen blir det opplyst at minst 19 personer mistet livet, og 172 ble skadd i ulykken lørdag.

– Mer enn 630 helsearbeidere har hjulpet til i behandlingen av de skadde pasientene, sier en talsperson for lokal myndigheter.

Eksplosjonen som skjedde på en motorvei i byen Taizhou nær Wenling i Zhejiang-provinsen øst i landet, var så kraftig at den førte til at boliger og fabrikkbygninger i nærheten kollapset, opplyser myndighetene i sosiale medier. Myndighetene sier at ulykken skal granskes.

En video fra ulykkesstedet viser en stor ildkule og vrakgods som blir kastet gjennom luften. En annen video viser rester av en lastebil som har slått inn i en ødelagt bygning.

Dødstallet ble først oppgitt til ti, men natt til søndag lokal tid ble det oppjustert flere ganger og i 5-tiden norsk tid søndag skal det være 19 døde. Arbeidet for å redde ofre som er blitt fanget i ruinene pågikk i timesvis, ifølge kinesiske medier.

Mer en 450 brannmannskaper arbeidet på stedet lørdag kveld.