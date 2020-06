Opposisjonsleder i Venezuela hudfletter høyesterettsoppnevnt valgkommisjon

Venezuelas opposisjonsleder er ikke fornøyd med valgkommisjonen som landets høyesterett fredag oppnevnte og tok i ed, der høyesterett hevdet at nasjonalforsamlingen ikke hadde klart å komme med noen forslag til medlemmer.

– Vi anerkjenner ikke noen nasjonal valgkommisjon oppnevnt på uriktig vis, sa Guaidó på et pressemøte på nett lørdag, ifølge Reuters.

Folkevalgtes jobb

Nasjonalforsamlingens medlemmer framholder at å oppnevne en valgkommisjon er en oppgave forbeholdt dem, og at i henhold til grunnloven har ikke domstolene noen rolle dette arbeidet.

Opposisjonen har foreslått å forlenge perioden til den forrige valgkommisjonen til januar 2021. Da vil den kunne fungere fram til og gjennom neste kongressvalg, som ifølge en melding på Twitter fra Maduro lørdag skal avholdes 5. januar. Presidenten hyller samtidig den «kloke, nødvendige og konstitusjonelle avgjørelsen» høyesterett har gjort i utvelgelsen av ny valgkommisjon.

– Jeg ber folket støtte og alltid velge den demokratiske vei. La oss gå til valg, fortsetter han.

Opposisjonen hevder at Maduro og hans tilhengere ønsker å rigge valget ved å oppnevne en valgkommisjon som er til presidentens fordel.

Inntrykk av balanse

Guaido sier han har som mål å få Maduro fjernet fra makten innen året er omme og sier nasjonalforsamlingen vil arbeide videre med å få oppnevnt egne medlemmer til en valgkommisjon.

Leder for meningsmålingsinstituttet Datanalisis, Luis Vicente Leon, sier at høyesterett har valgt to medlemmer i «sin» valgkommisjon som ikke er medlemmer av Maduros parti, tilsynelatende er de tatt med for å gi et inntrykk av politisk balanse i medlemsutvalget. Men til sjuende og sist endrer det ingenting, så lenge kommisjonen ikke er et produkt av politiske forhandlinger der opposisjonen har vært involvert, påpeker han.