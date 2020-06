Over 100 pågrepet etter at høyreaktivister barket sammen med politi i London

Metropolitan Police sier sent fredag at flere tusen demonstranter samlet seg i den britiske hovedstaden til tross for sterke oppfordringer fra myndigheter og ordensmakt om å la være.

Det krevde i neste runde innrykk fra store politistyrker, som ifølge politiet påtraff «lommer av vold rettet direkte mot våre betjenter».

Flere forskjellige aktivistgrupper på høyresiden og fotballfans hadde reist til den britiske hovedstaden og sa de ville vokte historiske monumenter som den siste tiden har vært et mål for antirasistiske demonstranter.

Lørdag ettermiddag var mange av dem samlet på Parliament Square ved statuen av Winston Churchill og krigsminnesmerket Cenotaph, som begge er blitt sikret med plater for å hindre hærverk.

Noen kastet flasker og bokser på politiet, mens opprørspoliti til hest presset folkemengden bakover.

Uro



Demonstrantene sang nasjonalsangen og ropte «England», melder BBC. Noen klarte å bryte gjennom metallbarrikadene ved Cenotaph. Flaggstenger, et bluss og en trafikkjegle ble kastet mot politiet, som slo tilbake med batonger.

Grupper av ytre høyre-demonstranter flyttet seg deretter til Trafalgar Square, der det ble kastet fyrverkeri i menneskemengden.

Politiet opplyser lørdag kveld til BBC at over 100 personer før klokka 20 var pågrepet for forskjellige forhold og at seks politifolk er lettere skadd i sammenstøt.

Reaksjoner



Bildene av at gjenstander ble kastet på politiet, fikk innenriksminister Priti Patel til å reagere. I en Twitter-melding kaller hun framferden «fullstendig uakseptabel».

– Alle som står bak vold eller vandalisme, må regne med å bli møtt med lovens fulle kraft. Vi vil ikke tolerere vold mot våre politifolk, skriver hun og føyer til at koronaviruset fortsatt er en trussel mot alle.

– Gå hjem for å stanse virusspredningen og redde liv, skriver Patel.

Statsminister Boris Johnson kommenterte også hendelsene.

– Rasistisk pøbeloppførsel har ingen plass i våre gater, skriver Johnson i en Twitter-melding.

– Disse marsjene og demonstrasjonene er blitt undergravet av vold og bryter med de nåværende retningslinjene. Rasisme hører ikke hjemme i Storbritannia, og vi må jobbe sammen for å få det til, fortsetter statsministeren.

Separate soner



Black lives matter-bevegelsens støttespillere demonstrerte også i London lørdag. Politiet i byen hadde imidlertid avsatt separate soner for de to gruppene og beordret stans i alle demonstrasjoner innen klokka 17 lokal tid. Mange ville imidlertid ikke rette seg etter pålegget.

Det meldes også om demonstrasjoner andre steder i Storbritannia og i andre europeiske land i kjølvannet av drapet på George Floyd under en pågripelse i Minneapolis i mai. Hendelsen har skapt store internasjonale reaksjoner.

I sentrum av Paris samlet flere tusen seg for å protestere mot rasisme og politivold. Demonstrasjonen kom i stand på initiativ fra Assa Traore. Hennes bror Adama, en ung svart mann, døde under omstridte omstendigheter etter å ha blitt pågrepet av politiet i en by nord for Paris i 2016.

– Vi samles i dag for å fordømme politivold. Vi samles i dag for å fordømme vold i samfunnet. Vi samles i dag for å fordømme rasistisk motivert vold, sa Traore mens folkemengden samlet seg.

Politiet i byen tok etter hvert i bruk tåregass for å spre demonstrantene etter at det utviklet seg i voldelig retning blant noen av dem.

Motdemonstranter



Motdemonstranter var på plass også i Paris, der et stort banner som fordømte «anti-hvit rasisme» ble hengt på en fasade. Banneret ble imidlertid skåret i biter etter kort tid, tilsynelatende av beboere i bygningen som kom ut på terrassen i etasjen under.

I Stockholm stanset politiet en demonstrasjon mot rasisme og politivold utenfor USAs ambassade i den svenske hovedstaden.

Politiets pressetalsperson Towe Hägg sier at årsaken var at det var flere personer enn det maksimalt tillatte antallet på 50 der.