Forskere mener å ha funnet de tidligste sporene etter pil og bue utenfor Afrika

Moderne mennesker har brukt pil og bue i minst rundt 70 000 år. De tidligste eksemplene som forskere vet om har blitt funnet i Afrika, blant annet 64 000 år gamle, mulige pilspisser fra Sør-Afrika, ifølge denne Antiquity-studien fra 2010.

Fram til skytevåpen gjorde teknologien utdatert for 500-600 år siden , var pil og bue det viktigste avstandsvåpenet for mennesker i titusenvis av år.

En forskergruppe hevder nå å ha funnet de tidligste sporene etter pil og bue-bruk utenfor Afrika: I Sri Lankas regnskoger.

Ved funnstedet Fa-Hien Lena i Sri Lanka har det tidligere blitt funnet levninger av anatomisk moderne mennesker, som er datert til å være rundt 35 000 år gamle.

Men sannsynligvis var det moderne mennesker der i lang tid før dette. Disse pil-restene dateres til å være hele 48 000 år gamle.

Laget av knokler

Dateringen er basert på karbon-14-datering av mange forskjellige lag fra Fa-hien lena-hulen, som har blitt gravd ut i flere omganger gjennom de siste 50 årene.

Og her fant forskerne altså det de tror er pilspisser, i lag som er datert til rundt 48 000 år gamle. Spissene ble funnet sammen med forskjellige typer perler, som indikerer at det var moderne mennesker som levde og jaktet her.

Pilspissene var laget av knokler, fra forskjellige dyr som levde på Sri Lanka. Blant restene fant forskerne 130 spisser som kan ha blitt brukt til å lage piler. Resten av pilen består av nedbrytbare materialer, som er borte for lenge siden.

I den norske fjellheimen har det blitt funnet bevarte, hele piler som er tusen år gamle, men dette er fordi de har vært innkapslet i gammel is som nå smelter. Les mer om dette på forskning.no.

Det er vanskelig å etablere sikkert at en spiss har blitt brukt til å lage piler, men forskerne mener selv at de er ganske sikre i sin sak, men dette er altså en tolkning.

Pilspisser eller spyd?

Pilspissene har merker etter å ha vært fastmontert til noe annet, og spissene er små og lette. Forskerne mener det er usannsynlig at de ble brukt til spyd, på grunn av størrelsen. Spissene kan ha sittet på spyd med flere spisser, men forskerne mener dette er usannsynlig.

Siden det var tett regnskog på Sri Lanka på denne tiden, er det mer sannsynlig at det er snakk om pilspisser. Det er flere tekniske argumenter for hvorfor dette er pilspisser, som er beskrevet i studien, publisert i tidsskriftet Science Advances.

I tillegg til knoklene og perlene, som blant annet er laget av slipte skjell, har forskerne funnet det de mener er et slags verktøysett.

Det består av verktøy for å skrape og behandle dyrehuder, blant annet kniver.

