Beijing-bydel nedstengt – nye coronatilfeller

De seks tilfellene ble bekreftet lørdag, to dager etter at det første smittetilfellet på to måneder i Beijing ble påvist torsdag. Personen som fikk påvist smitte torsdag, hadde besøkt kjøttmarkedet Xinfadi i forrige uke og hadde ikke vært utenfor byen.

Tre av de seks som fikk påvist smitte lørdag er ansatt på kjøttmarkedet. En fjerde var en kunde, og de to øvrige var ansatte ved et kinesisk kjøttforskningssenter som ligger 7 kilometer unna. Den ene av de to besøkte kjøttmarkedet i forrige uke.

Nedstengningen omfatter elleve boligblokker i Fengtai-distriktet. Beboerne må holde seg innendørs.

Myndighetene har også stengt markedet. I tillegg har myndighetene stengt sjømatmarkedet Jingshen i samme bydel etter at en av de smittede hadde vært der.

Hundrevis av politifolk og flere titalls paramilitære patruljer var utstasjonert på de to markedene lørdag.

Videre er ni skoler og barnehager i bydelen blitt stengt.

De nye smittetilfellene gjør også at hovedstadens myndigheter har utsatt oppstarten ved barneskoler, avlyst alle sportsarrangementer, gruppebesøk på restauranter og turistgruppebesøk fra andre provinser.