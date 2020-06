Trump er imot politibruk av kvelertak – bortsett fra av og til

Kvelertakforbud er blant flere nye regler blant andre franske og regionale amerikanske myndigheter har innført for å redusere politivold og rasisme.

I et intervju med Fox News sier USAs president at han mener bruken av kvelertak burde opphøre, men legger deretter til at noen polititjenestefolk trenger å ta slike grep.

– Jeg liker ikke kvelertak, sier Trump i intervjuet på direkte spørsmål om hva presidenten mener, fra Fox-reporter Harris Faulkner, gjengitt i New York Times

Men så følger Trump umiddelbart opp med å si når han syns det er akseptabelt å ta i bruk grepene som nå forbys flere steder i Amerika. Han mener for eksempel at det må være greit mot «skikkelig dårlige personer».

– Jeg mener, vi har noen skikkelig dårlige personer. Du har sett det de siste ukene. Du så noen skikkelig bra folk som demonstrerte, du så noen dårlige personer også. Og du får noen i kvelertak. Og hva skal du gjøre nå? Slippe og si, «å, la oss starte på nytt. Jeg har ikke lov til å holde kvelertak på deg». Det er en tøff situasjon, sa presidenten.