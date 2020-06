Afrikanske land krever rasismedebatt i FNs menneskerettsråd

Brevet er ført i pennen av Burkina Fasos ambassadør til FN i Genève på vegne av de 54 landene. Det oppfordres til en debatt så raskt som mulig om mulige rasistisk motiverte brudd på menneskerettigheter og politivold mot personer som stammer fra Afrika. Det kreves også en debatt om volden mot fredelige demonstranter som krever at det settes stopper for slik urettferdig behandling.

Brevet er stilet til leder for rådet, Elisabeth Tichy-Fisslberger, som bes organisere et møte allerede i neste uke.

Menneskerettighetsrådet gjenopptar sin aktivitet i neste uke etter å ha stengt ned på grunn av pandemien.

For at rådet skal vurdere en anmodning fra at land, trengs støtte fra minst ett land til. Med såpass bred støtte, øker muligheten drastisk for møtet vil finne sted, sier en talsperson for rådet til AFP.