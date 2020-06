Bolton anklager Trump for flere overtramp i ny bok

Bolton trosser Det hvite hus og vil gi ut boken der han mener å dokumentere at det er flere overtramp enn Ukraina-saken som Trump kunne blitt stilt for riksrett for. Han sier også at alt Trump foretar seg i utenrikspolitikken er motivert av innenrikspolitikk.

– Det er vanskelig for meg å peke på en eneste Trump-avgjørelse av betydning i løpet av min tid som ikke var drevet av beregninger om gjenvalg, skriver Bolton i boken, ifølge forlaget.

Trumps advokater uttalte tidligere i år at store deler av innholdet i boken trolig er gradert informasjon så lenge Trump sitter som president.

Bolton forlot Trump-administrasjonen som følge av uenighet om Trumps politikk i Nord-Korea og Afghanistan. Han vitnet ikke mot Trump under riksrettssaken, og Bolton blir derfor kritisert for å heller ville selge bøker med informasjonen han sitter på.

Boken heter «The Room Where It Happened: A White House Memoir», og forlaget markedsfører den som boken Trump ikke vil at du skal lese.