Nye tilfeller av coronasmitte i Kina

Det er første gang på flere uker at det er registrert lokal smitte i Beijing.

Familien til mannen som ble smittet i Beijing, ble raskt isolert, og lokale myndigheter gjeninnførte smitteverntiltak i området han bor i.

Mannen opplyste at han ikke hadde forlatt hovedstaden på over to uker, og heller ikke hadde hatt kontakt mer personer som hadde vært utenfor byen.