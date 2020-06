New Zealand tok ned statue av omstridt kolonist

En liten gruppe tilskuere fulgte med mens en kran heiste vekk statuen av marinekapteinen som i sin tid kjempet mot urbefolkningen i landet, maoriene, da de forsøkte å forsvare seg mot kolonialiseringen på 1800-tallet.

Byen Hamilton er oppkalt etter samme mann, og føyer seg til en stadig lengre liste over steder i verden som tar et oppgjør med fortiden og endrer navn eller fjerner statuer.

Både lokale maorier og antirasistiske organisasjoner har krevd at statuen skulle fjernes, i tillegg til at det er kommet trusler om at den ville bli revet ned eller vandalisert.

Bystyret i Hamilton City sier at å fjerne statuen er en del av generelt press i landet for å fjerne minnesmerker som ses på som representative for kulturell disharmoni og undertrykkelse.

– Jeg kjenner mange personer – faktisk et økende antall personer – som finner statuen personlig og kulturelt krenkende, sa ordfører Paula Southgate.