Nord-Korea: Ikke noe bruk for personlig forhold til Trump

Det melder det statlige nyhetsbyrået KCNA i Nord-Korea, ifølge Reuters.

USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un undertegnet en erklæring på toppmøtet i Singapore 12. juni 2018. Der forpliktet Kim seg til å arbeide for full atomnedrustning på Koreahalvøya. Det har ikke gått så bra.

På dagen to år etter uttaler Nord-Korea at landets myndigheter ikke ser noe poeng i å vedlikeholde et personlig forhold mellom Kim og Trump hvis USA fortsetter sin fiendtlige strategi mot landet.

– Vil utvikle mer pålitelige militære styrker

– USAs politiske linje viser at Washington fortsatt er en trussel på lang sikt mot den nordkoreanske staten og dens befolkning, og Nord-Korea vil utvikle mer pålitelige militære styrker for å komme den trusselen i møte, sa utenriksminister Ri Son-gwon i en uttalelse.

Etter møtet i 2018 var det en periode der tonen syntes å være svært så god, med et andre møte i februar 2019. Det endte imidlertid uten at noen avtale ble signert, etter at krav om hevelse av sanksjoner ikke ble imøtekommet før Nord-Korea hadde gått med på å avslutte atomvåpenprogrammet sitt først.

«Fleksibel tilnærming for å oppnå en jevnbyrdig avtale»

Ri sier at i ettertid ser det ut til at Trump-administrasjon kun var ute etter å vinne politiske poeng på hjemmebane og samtidig isolere og kvele Nord-Korea.

USA har ikke kommentert uttalelsene fredag fra Nord-Korea. Torsdag sa en talsperson for utenriksdepartementet i USA til Sør-Koreas nyhetsbyrå Yonhap at amerikanerne fortsatt er opptatt av dialog med Nord-Korea, og er åpne for en «fleksibel tilnærming for å oppnå en jevnbyrdig avtale».