Første glimt av Sonys Playstation 5

Den japanske teknologi-giganten avslørte ikke prisen eller lanseringsdatoen for PS5, som skal ta opp konkurransen med den nyeste Xbox-konsollen fra Microsoft som kommer senere i år.

– Med Playstation 5 tar vi et stort steg framover ved å levere en helt ny spillopplevelse som vil definere forventningene til hva et spill kan være, sier sjef Jim Ryan i Sony Interactive Entertainment.

Ryan lover at den kraftfulle spillmaskinen skal lever «rikere og vakrere innhold».

Den timelange framvisningen som ble strømmet på nett, ble avsluttet med et glimt av selve konsollen, et mørkt tårn med hvite sider. Det ble vist fram to versjoner av PS5. En der spillerne kan sette inn spill fysisk i konsollen og en for spillere som foretrekker å laste ned spillene.

Spill, spill, spill

Det var spillene som ble viet aller mest plass i presentasjonen torsdag. Sony sier den nyeste versjonen av det kontroversielle spillet «Grand Theft Auto», der spillerne deltar i kriminell aktivitet, blir tilpasset PS5 med mer innhold og bedre ytelse.

Andre spill som ble vist fram var «Spider-Man: Miles Morales», «Ratchet & Clank: Rift Apar» bilspillet «Gran Turismo 7» og skytespillene «Deathloop» og «Hitman III».

Flere av spillene kommer ikke før i 2022, og noen i 2021, men de fleste skal være klare til lanseringen rundt jul. Sony har sagt at selskapet skal overholde den datoen, selv om koronakrisen har forårsaket forsinkelser og problemer i mange andre industrier, skriver Tek.no.

Utfordrer Xbox

I mai avduket Microsoft spill til sin nye Xbox-konsoll, som kommer neste år. Microsoft har ennå ikke kommet med noen dato for lanseringen av den nye spillmaskinen.

Playstation 4 har solgt langt mer enn Xbox One siden førstnevnte ble lansert sent i 2013.

Mens mange spill kan spilles på begge konsollene, har Sony et rikt bibliotek med eksklusivt inneholdt som «Horizon Zero Dawn», «God of War» og Marvels «Spider-Man», noe som ifølge analytikerne viser at Microsoft har en utfordring.

– Ut fra det vi vet så langt, virker det som Xbox Series X på papiret har bedre spesifikasjoner enn PS5. Sony har derimot et sterkere grep om spillmarkedet, uttaler analyseselskapet Futuresource.