Tivoli i København nedbemanner kraftig

440 ansatte, som omfatter fast ansatte og sesongarbeidere, skal sies opp, opplyser selskapet i en pressemelding.

Tivoli anslår at de kan ende opp med et underskudd på 100 millioner danske kroner i 2020, men fastslår at det er knyttet usikkerhet til anslaget.

Tivoli har hatt stengt i to måneder, men gjenåpnet mandag denne uken. De kan imidlertid ikke ha like mange gjester som normalt og har ikke mulighet til å avholde konserter.