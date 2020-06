Frykt og usikkerhet preger India

De siste dagene har indiske helsemyndigheter registrert opp mot 10.000 nye smittetilfeller daglig.

Til tross for at smittetilfellene øker voldsomt, har myndighetene allerede lettet på enkelte av restriksjonene. Blant annet har restauranter, kjøpesentre og religiøse steder blitt gjenåpnet.

Landet innførte en omfattende nedstengning 25. mars, da det bare var registrert 657 nye smittetilfeller og tolv dødsfall knyttet til covid-19.

Får kritikk

India har nå til sammen registrert 286.579 smittetilfeller, noe som er det femte høyeste i verden. Det er også registrert 8.102 dødsfall knyttet til covid-19.

Indiske myndigheter har fått kritikk for at nedstengningen har rammet økonomien svært hardt, men likevel ikke har fått kontroll med smittespredningen.

– I stedet for å flate ut kurven, gjorde nedstengningen den brattere. Nedstengningen var verken godt planlagt eller gjennomført. Nå når restriksjonene heves, er spredning uunngåelig. Viruset vil gå sin egen vei, sier epidemiolog T. Jacob John til nyhetsbyrået DPA.

Nedstengningen ble blant annet preget av kaos som følge av at millioner av arbeidere samtidig reiste tilbake til stedene de kommer fra i store folkemengder.

Legger press

Situasjonen legger et kraftig press på det indiske helsevesenet. I New Delhi går de tom for sykesenger, mens Mumbais helsevesen allerede skal være på randen av kollaps.

– Det er flere smittetilfeller for hver dag. Vi jobber overtid og har knapphet på helsearbeidere til å takle situasjonen, sier Ashish Karande, som jobber i en legeforening i Mumbai.

Bilder fra sykehus i India har vist lik liggende i korridorene, mens krematorium ikke har vært i stand til å møte behovet.

Mange frykter at utbruddene i New Delhi og Mumbai vil spre seg til fattige deler av landsbygda, der helsevesenets kapasiteten er enda svakere.