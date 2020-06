Studie: Kraftig økning i amfetaminbruken i Finland under koronakrisen

Jevnlige undersøkelser av avløpsvannet i hovedstaden Helsingfors viser en 15 prosents økning i bruken av sentralstimulerende rusmidler siden midten av mars. Det var da regjeringen ba folk om å holde seg mest mulig hjemme for å bremse spredningen av koronaviruset. Økningen er såpass stor at politiet mener bruken av det sentralstimulerende stoffet nå er «rekordhøyt».

Selv om forskere ikke kan fastslå at det er en direkte kobling mellom nedstengningen og narkotikabruken, er det et faktum at amfetaminbruken er høyere enn noen gang tidligere, i det minste i hovedstadsregionen, sier Teemu Gunnar ved Nasjonalt institutt for helse og velferd (THL).

Tredobling på sju år

Gunnar leder instituttets enhet for rettstoksikologi, og kan fortelle at analyser av avløpsvann viser at bruken av amfetamin er tredoblet siden 2013.

Amfetaminlignende stoffer kan brukes som medisin for personer som har fått diagnosen ADHD. Amfetamin som sådan brukes imidlertid først og fremst som rusmiddel.

Undersøkelsen viser imidlertid at finner ikke har økt inntaket av andre rusmidler, som kokain, ecstasy eller metamfetamin under nedstengningen.

Funnene ble nylig offentliggjort på en pressekonferanse i Helsingfors, der også politiet deltok.

Mest smitte i storbyene

Helsemyndighetene har også begynt å analysere avløpsvannet for spor etter koronaviruset. Internasjonale studier tyder på at det kan gi et bedre bilde av hvordan viruset sprer seg i befolkningen.

De siste resultatene fra mai tyder på at viruset fortsatt sirkulerer i Helsingfors og storbyen Åbo (Turku), men at nivået har falt betydelig i andre deler av landet.

Finske myndigheter hadde mandag registrert i alt 7.025 personer med koronasmitte, hvorav 324 er døde.

De siste to ukene har smittespredningen gått betydelig ned.