Lufthansa risikerer å kutte 26.000 stillinger

Tidligere har Lufthansa opplyst at rundt 10.000 kan miste jobben. Etter et møte med fagforeningene Cockpit, Ufo og Verdi sier en talsperson for Lufthansa onsdag at det dreier seg om 22.000 fulltidsstillinger, mens det ifølge Ufo er snakk om opptil 26.000 ansatte som står i fare for å miste jobben.

Det er rundt 138.000 ansatte totalt i Lufthansa.

Selskapet er tilbudt en redningspakke fra den tyske regjeringen verdt nesten 100 milliarder kroner, men denne er ennå ikke godkjent av verken EU-kommisjonen eller Lufthansas styre.