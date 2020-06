Mann varetektsfengslet etter å ha tilstått dobbeltdrap i Sverige

Det ble bedt om varetektsfengsling av den 37 år gamle mannen knyttet til at det er fare for at han kan begå nye kriminelle handlinger.

Mannen skal ha blitt identifisert ved hjelp av slektsforskeres DNA-register og ble pågrepet tirsdag. Det er første gangen denne metoden brukes i kriminalsaker i Sverige, ifølge Dagens Nyheter. Den siktede kommer fra traktene rundt Linköping.

Det er nå gått 16 år siden åtte år gamle Mohammed Ammouri og 56 år gamle Anna-Lena Svenson ble overfalt og drept med kniv på Åsagatan i Linköping. Dobbeltdrapet skjedde midt i et boligområde 19. oktober 2004.