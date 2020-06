Löfven: Det beste ville vært tekniske bevis

– Så langt er man ikke kommet, konstaterte statsministeren på en pressekonferanse onsdag.

Han har tillit til påtalemyndighetens konklusjon i Palme-saken og sier det da er deres avgjørelse å avslutte etterforskningen.

Samtidig understreker han at det beste ville vært å finne tekniske bevis eller andre bevis som kunne ledet fram til en fellende dom.

– Men jeg konstaterer at det er gjort et grundig arbeid. Det her er nok så nær sannheten man kan komme, mener statsministeren.

Löfven påpeker også at det ser ut til at mye ble gjort feil i tidligere faser av den 34 år lange etterforskningen av drapet på tidligere statsminister Olof Palme.

Svensk påtalemyndighet kunngjorde onsdag at den såkalte Skandiamannen Stig Engström trolig sto bak drapet. Engström døde for 20 år siden, og derfor avsluttes en av verdenshistoriens mest omfattende drapsetterforskninger.

Löfven sier den uløste saken har vært et traume og at det er Palmes etterlatte som har hatt det verst.

– Jeg håper inderlig at dette såret nå kan leges, sier statsministeren.