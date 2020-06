Dødstallet stiger til 69 etter angrep i Nigeria

Det antas at angriperne er medlemmer av Den islamske staten Vest-Afrika provinsen (ISWAP), som er en utbrytergruppe fra Boko Haram. De kjørte inn i den avsidesliggende landsbyen Felo i Gubio-distriktet tirsdag formiddag og skjøt og kjørte i hjel innbyggere som forsøkte å rømme unna.

Etter å først ha meldt om 59 drepte, oppjusterte det nigerianske militæret tallet til 69 onsdag formiddag. Blant de døde skal det også være barn, ifølge en lokal samfunnsleder.

Det antas at angrepet var hevn etter at landsbyboere drepte medlemmer av ISWAP som forsøkte å stjele husdyr fra landsbyen for kort tid siden. Tyveri av dyr fra landsbyen har tvunget innbyggerne til å danne en egen milits for å beskytte felles verdier.

Nigeria kjemper mot et voldelig, islamistisk opprør nordøst i landet, der islamistgruppa Boko Haram har drept og bortført tusenvis av mennesker de siste årene. I løpet av ti år er rundt 36.000 liv gått tapt og rundt 2 millioner internt fordrevet.

Det er under to uker siden væpnede menn drepte 60 mennesker i en rekke angrep mot landsbyer nordvest i Nigeria, der hundrevis av mennesker er drept i voldelige angrep det siste året.