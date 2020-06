Dette er «Skandiamannen» Stig Engström

Engström, som døde i 2000, har i svenske medier fått navnet Skandiamannen, fordi han jobbet som reklamekonsulent i det såkalte Skandia-huset som ligger nær åstedet i krysset mellom Sveavägen og Tunnelgatan sentralt i Stockholm.

Han har tidligere blitt omtalt som et av de første vitnene på åstedet.

På drapskvelden 28. februar 1986 stemplet han ut fra jobben klokka 23.19. To minutter senere ble Palme skutt og drept rett rundt hjørnet.

Engström meldte seg til politiet som vitne dagen etter drapet. Over tid endret imidlertid vitnemålet hans seg, og det har inneholdt flere uklarheter.

Våpenkyndig

I 2018 konkluderte det svenske tidsskriftet Filter etter tolv års etterforskning med at det var Engström som sto bak drapet.

Frilansjournalisten Thomas Pettersson avdekket i artikkelen at Engström vanket i miljøer der hatet mot Olof Palme var sterkt og at han var våpenkyndig og hadde bakgrunn som konkurranseskytter med pistol.

Gjennom en nær venn og nabo hadde Skandiamannen også tilgang til en rekke våpen, blant dem flere revolvere av samme kaliber som det Palme ble drept med, samt ammunisjon til disse, ifølge avsløringen.

Petterson orienterte alt våren 2017 svensk politi om sine funn og den såkalte Palmegruppen fattet raskt interesse. Han ga i 2018 også ut bok basert på avsløringen.

– Tragisk vending

Expressen har tidligere skrevet at etterforskerne alt i 1986 interesse for Engström, etter tips fra sikkerhetssjefen i Skandia. Han mente mannen hadde oppført seg mistenkelig i tiden rundt drapet.

Skandiamannen ble imidlertid sjekket ut av saken, til tross for at han beviselig befant seg på åstedet og at signalementet hans i stor grad stemte overens med andre vitners beskrivelse av drapsmannen.

I 2018 snakket Aftonbladet med Engströms tidligere kone, som fortalte at livet hans tok en tragisk vending etter Palme-drapet.

Ifølge henne drakk han mye, slet med dårlig selvbilde og ble førtidspensjonert fra Skandia. Han planla deretter å starte sitt eget reklamebyrå, men dette ble det aldri noe av.

I 1999 ble paret skilt, og året etter tok han ifølge ekskona livet sitt.