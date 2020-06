Tror Stig Engström sto bak drapet på Olof Palme

Engström har vært i etterforskernes søkelys lenge, og omtales gjerne som Skandiamannen.

Det opplyser Palme-gruppens leder, sjefaktor Krister Petersson.

Engström døde i 2000.

– Ettersom Stig Engström er død, kan jeg ikke tiltale ham eller avhøre ham. Jeg velger derfor å legge ned etterforskningen, sa Petersson på pressekonferansen.

Rundt 90.000 personer har vært omfattet av etterforskningen. Drøyt 10.000 personer er blitt avhørt gjennom årenes løp. 134 personer har gjennom etterforskningens gang sagt at de sto bak drapet. Blant dem tilsto 29 direkte overfor politiet.

Fakta om Olof Palme * Sven Olof Joachim Palme ble født i Stockholm 30. januar 1927. * Studerte juss i Sverige og USA og ble i studiedagene medlem av Sveriges sosialdemokratiske studentforbund. * Begynte å jobbe for statsminister Tage Erlander i 1953 og ble innvalgt i Riksdagen i 1958. * Hadde flere ulike regjeringsposter før han i 1969 ble statsminister for første gang. * Etter at sosialdemokratene tapte riksdagsvalget i 1976, ble Palme opposisjonsleder. Han kom tilbake som statsminister i 1982. * Palme var kjent for sitt sterke internasjonale engasjement, blant annet for palestinerne, mot apartheidregimet i Sør-Afrika og mot USAs krigføring i Vietnam. * Palme ble skutt og drept av en ukjent gjerningsmann i Stockholm 28. februar 1986. * Christer Pettersson ble i juli 1989 dømt for drapet, men ble senere samme år frikjent av en høyere rettsinstans. (NTB)

I juli 1989 ble Christer Pettersson dømt for drapet, men i en høyere rettsinstans senere samme år ble han frikjent.

Palme-gruppen omtaler etterforskningen som den største i Sverige og sammenligner den med JFK-saken i USA og Lockerbie-saken i Storbritannia.

Daværende statsminister Olof Palme ble skutt og drept i Stockholm 28. februar 1986.

«Den osannolika mördaren»

Det var i boka «Den osannolika mördaren» at forfatteren Thomas Petterson pekte på Stig Engström, også kjent som Skandiamannen, som Olof Palmes drapsmann.

Boka utkom i 2018, etter at Petterson hadde jobbet i tolv år med saken. Han var da overbevist om at Engström sto bak en av tidenes mest omtalte drapssaker.

Petterson intervjuet vitner, gravde i etterforskningsmaterialet og hadde også kontinuerlig kontakt med Palme-gruppen i politiet.

– Den første eposten jeg skrev, var til spaningsleder Stig Edqvist 2011, deretter hadde jeg kontakt med Dag Andersson i hans tid og nå i Dag Melander og Krister Petersons tid. Det har alltid handlet om Skandiamannen, sier Petterson i et intervju med SVT onsdag morgen – før resultatet ble kjent.

– Jeg ble avhørt i september 2017, og i den forbindelse forklarte politiet at de nå skulle utrede Skandiamannen ordentlig. For meg var det som å gå i mål. Det har vært en lang prosess og mye research, der målet var å rette etterforskningen mot Skandiamannen, sier Petterson.

Pettersons bok ble i 2018 belønnet med Guldspaden, Sveriges høyeste utmerkelse for gravende journalistikk.

Under pressekonferansen opplyste Palme-gruppen at det har gått så lang tid at våpenet som ble brukt vil kunne sette andre spor i dag enn det gjorde i 1986.

De vet heller ikke hvor våpenet har vært og hvordan det er blitt brukt i årene etter at Palme ble drept.

Politiet har prøveskutt i alt 788 våpen.