Palmes sønner orientert om påtalemyndighetens beslutning

Regjeringen har hatt flere møter om Palme-etterforskningen de siste dagene. Statsminister Stefan Löfven har deltatt på flere av møtene, ifølge opplysninger som Aftonbladet sitter på.

– Jeg kan ikke kommentere dette overhodet, sier pressesekretær Gösta Brunnander til avisen.

Tidligere partitopper i Socialdemokraterne ble tirsdag orientert om utviklingen i saken, ifølge avisens kilder. Påtalemyndighetens beslutning har også blitt delt med Olof Palmes nærmeste etterlatte, hans tre sønner.

De har ikke ønsket å kommentere saken. Men for noen dager siden sa sønnen Mårten Palme at han var forventningsfull foran for onsdagens kunngjøring:

– Jeg håper selvfølgelig på et konkluderende bevis. Det ville være bra om vi kunne få vite nøyaktig hvordan dette har skjedd, sa han.

I 34 år har verden ventet på å få vite hvem som drepte Sveriges statsminister Olof Palme. Onsdag formiddag kunngjør sjefanklager Krister Petersson om det skal tas ut tiltale, eller om etterforskningen henlegges.