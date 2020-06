Ny økning i korona i Mexico – gjenåpning trolig på vent

Antall bekreftede dødsfall per dag er fremdeles et stykke unna det høyeste nivået fra forrige uke, med rundt 1.100 per døgn, men 596 bekreftede covid-19-dødsfall tirsdag er mer enn de to dagene før.

Mexicos myndigheter opplyser nå å ha 124.301 bekreftede tilfeller og 14.649 registrerte dødsfall knyttet til pandemien, men myndighetene innrømmer at de kommer til kort når det gjelder testing, og at de reelle tallene trolig er mye høyere.

En femdel av de smittede er helsepersonell, 26.666, og 385 ansatte i helsevesenet oppgis døde med covid.