53 pågrepet under demonstrasjon for demokrati i Hongkong

Hundrevis av mennesker marsjerte i Hongkongs gater tirsdag kveld for å markere at det er ett år siden protestene mot regjeringen startet.

Politiet i Hongkong opplyser at 36 menn og 17 kvinner er arrestert for ulovlig ansamling tirsdag kveld. Det var på forhånd nedlagt forbud mot å samles mer enn åtte personer på ett sted.

Demonstranter blokkerte gatene flere steder, slik at politiet brukte pepperspray mot dem for å spre folk utover.

Fjorårets opprør brøt ut på grunn av et lovforslag som åpnet for at borgere i Hongkong kan bli rettsforfulgt i Fastlands-Kina.

Lovforslaget ble ikke vedtatt, men demonstrasjoner har likevel blitt avholdt gjennom hele det siste året.

Årets protester er også ikke minst knyttet til at kinesiske myndigheter vil innføre en sikkerhetslov i Hongkong. Loven sees på som en trussel mot Hongkongs autonomi.

Den politiske lederen i Hongkong, Carrie Lam, gikk tidligere tirsdag ut og manet til fred og stabilitet, men folk trosset både henne og politiets advarsler.