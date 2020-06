Koronadøden sprer seg i krigsherjede Jemen

Det er ennå mørkt når likene, desinfisert og pakket i lag av plast og hvit lin, en og en bæres bort og senkes ned i de to meter dype gropene. Den mistenkte dødsårsaken er koronaviruset.

Til stede er det kun en håndfull sørgende, iført munnbind, hansker og hvite kapper. Store forsamlinger er forbudt, og vaktene og de som graver gravene, har fått beskjed om å ikke snakke om hva som ligger bak de mystiske gravferdene.

Nekter å frigi koronatall

«Uidentifiserte kropper fra krigen,» er svaret de skal gi hvis noen spør, forteller lokale beboere og en av dem som graver gravene.

Etterlatte får aldri beskjed om koronaviruset er årsaken til at deres kjære har gått bort. Testresultater blir aldri gjort offentlig.

Men i Jemen, et land som allerede er knust etter fem år med krig, er covid-19 nå på alvor på fremmarsj. Landet har vært slagmark for katastrofale krigshandlinger fra Iran-støttede Houthi-opprørere og en saudiledet og USA-støttet koalisjon alliert med Jemens myndigheter.

Millioner av mennesker er fordrevet og over hundre tusen drept. FN har gang på gang understreket at dette er verdens verste humanitære krise. Et helsesystem som mange steder allerede har kollapset, må nå også bære tilleggsvekten av koronautbrudd.

Houthi-opprørerne, som kontrollerer landets nordlige områder og hovedstaden Sana, undertrykker informasjon om viruset, straffer de som forteller om det og har innført få tiltak for å stoppe smittespredningen.

Offisielt er kun fire personer i de Houthi-kontrollerte områdene døde på grunn av koronaviruset. Opprørernes helsemyndigheter nekter å frigi tall på smittede og døde.

– Vi vil ikke offentliggjøre tallene fordi det kan være en tung og fryktinngytende byrde på folks psykiske helse, sier talsperson for Houthi-opprørernes helsemyndigheter, Youssef al-Hadhari.

Men basert på hva han har hørt fra lokale helsearbeidere, tror Richard Brennan, Verdens helseorganisasjons (WHO) direktør for regionale kriser, at det allerede er flere hundretalls døde. Flere tusen kan være smittet, mener han.

Frykter myndighetene

Mangelen på god informasjon har ført til vill spekulasjon. Blant ryktene som florerer, er påstanden om at leger ut av medlidenhet tar livet av koronapasienter med giftinjeksjoner.

Houthi-opprørerne har tilbakevist anklagen i offentlige uttalelser, men den har likevel ført til panikk. Lokale innbyggere forteller at det er mindre sannsynlig at de nå vil fortelle helsemyndighetene hvis de merker symptomer på virussmitte.

– Folk drar ikke til sykehus ut av frykt for medlidenhetsinjeksjoner, sier en lokal aktivist.

– Vi kan ikke skille sannhet fra løgn, men jeg vet om mange som på mystisk vis har dødd på sykehus, sier han.

En representant for myndighetene i Sana forteller at frykten for represalier fra Houthi-opprørerne også gjør at mange tier.

– De som mistenkes å være smittet, behandles som krigsforbrytere, sier han.

Streng informasjonskontroll

Opprørerne har gått langt i å stoppe informasjon om koronaviruset. Ved Jibla-sykehuset, som har blitt omgjort til en isolasjonsavdeling for koronapasienter, kontrollerer en sikkerhetsansvarlig informasjonsflyten både inn og ut av bygningen.

– Han bestemmer. Til og med lederen av sykehuset er maktesløs overfor ham. Alle de ansatte ved sykehuset er redde for ham, sier aktivisten.

Houthienes jerngrep over informasjonen strekker seg utover sykehusene. Aktivister og andre som legger ut informasjon på sosiale medier, sier at de blir oppsøkt og overvåket av Houthi-myndighetene.

Samtidig forteller lokale beboere om nærmest daglige begravelser på gravplasser rundt om i hovedstaden Sana. Som følge av bølgen av død, er gravplasser nå blitt en ettertraktet vare, og prisen har skutt i været. En gravplass kan ligge på 250.000 jemenittiske rijal, rundt 10.000 kroner. Dette er fem ganger den gjennomsnittlige månedslønnen til en offentlig tjenesteperson.

«Khazima-gravplassen er full,» sto det på et skilt som i slutten av mai ble hengt opp av Houthi-opprørernes religiøse myndigheter ved en av Sanas største gravplasser.

Mindre internasjonal hjelp

Koronakrisen utspiller seg mens Jemen har sett en markant nedgang i internasjonal bistand. FN har varslet at nødhjelpsprogrammer kan måtte stanse hvis ikke giverlandene trår til.

– Situasjonen er katastrofal, forteller en ansatt ved en internasjonal bistandsorganisasjon.

– Koronapandemien, pengemangelen og den spente politiske situasjonen gjør at vi har både mindre ressurser og større behov å dekke. Det er forferdelig, sier den ansatte.