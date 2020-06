Levninger i Idaho knyttes til savnede barn – mor og ektemann mistenkt

Den bisarre saken ryster USA, der et ektepar involvert i en gruppering som forbereder seg på verdens undergang mistenkes for å ha ryddet flere av sine nærmeste av veien.

Joshua «JJ» Vallow (7) og søsteren Tylee Ryan (17) har ikke blitt sett siden september 2019, og moren deres Lori Daybell ble arrestert på Hawaii i februar.

Hjemme hos hennes nåværende ektemann, Chad Daybell, har politiet nå funnet levninger de mistenker er menneskelevninger fra barna, men de er ikke identifisert ennå.

Daybell ble tirsdag pågrepet mistenkt for å ha skjult eller ødelagt bevis etter at politiet har gjennomsøkt eiendommen hans. Advokaten hans, Mark Means, har foreløpig ikke kommentert saken.

Flere dødsfall

Chad Daybell er en forfatter som står bak flere apokalyptiske romaner delvis basert på mormonenes religiøse tro. Organisasjonen paret er tilhengere av benekter for øvrig at den er en endetidskult.

Ytterligere tre mistenkelig dødsfall, inkludert to tidligere ektefeller, knyttes til saken, som får mye oppmerksomhet i USA.

Loris forrige ektemann, barnas far, Charles Vallow leverte i fjor inn skilsmissepapirer der det framgår at Lori mener hun «er en gud utvalgt til å utføre arbeid for de 144.000 ved Jesu tilbakekomst i juli 2020». Hun skal også ha truet med å drepe mannen om han sto i veien for henne, og hevdet at hun hadde «en engel der til å hjelpe henne med å bli kvitt kroppen». Den daværende ektemannen tok ut beskyttelsesordre etter truslene.

I fjor sommer ble Charles Vallow skutt og drept av Loris bror, Alex Cox. Cox hevdet han skjøt i selvforsvar. Kort tid etter, i august, flyttet Lori med barna til Idaho, og barna forsvant i september.

Moren stakk av

Chad Daybells første kone døde i oktober, mens hun sov, ifølge dødsannonsen av naturlige årsaker. Da Chad giftet seg på nytt to uker etterpå fattet politiet mistanke og ville ha liket gravd opp og obdusert. Obduksjonsrapporten er ikke offentliggjort.

I desember døde for øvrig broren til Lori, Alex Cox, angivelig av blodpropp i lungene.

Først i november fikk politiet vite at barna hadde vært savnet i flere måneder. Da hadde besteforeldrene vært innom for å hilse på, og de kontaktet politiet da de fant ut at barna var savnet.

Da politiet kontaktet moren, løy hun først om hvor de var. Dagen etter stakk hun fra byen.

Hun ble pågrepet på Hawaii i februar og siktet blant annet for å forlatt barna sine. Hun erkjenner ikke skyld etter siktelsen i saken.

