Biden og Trump vinner nye nominasjonsvalg

Joe Biden hadde allerede før tirsdagens primærvalg sikret seg nominasjonen som Demokratenes presidentkandidat, etter å ha vunnet nominasjonsvalget i sju delstater og Washington D.C. forrige tirsdag.

Den sittende presidenten sikret seg i mars nominasjonen som Det republikanske partiets presidentkandidat.

Tirsdag ble det klart at Donald Trump vant det republikanske primærvalget i West Virginia, og at Joe Biden vant de demokratiske primærvalgene i Georgia og West Virginia.

Georgia regnes for å bli en interessant stat under presidentvalget. Det har ikke har vært demokratisk flertall i delstaten i et presidentvalg siden 1992.

West Virginia er tradisjonelt en republikansk delstat.