Oberst i Østerrike dømt for spionasje for Russland

Navnet til 71-åringen er ikke kjent, og han ble satt fri etter domskjennelsen, ettersom han allerede har sittet i varetekt tilsvarende halve dommen. Han ble pågrepet høsten 2018.

Ifølge domstolen i Salzburg har han gjort seg skyldig i forræderi ved å overlevere statshemmeligheter fra Østerrike «til en hemmelig tjeneste i utlandet».

Ifølge dommen har han også «bevisst avslørt en militær hemmelighet».

Han skal ha kommet i kontakt med Russlands militære etterretningstjeneste (GRU) da han var stasjonert i utlandet i 1987.

Rettssaken har gått bak lukkede dører siden mars, fordi det har vært snakk om store mengder klassifiserte informasjon.

Den pensjonerte obersten var tiltalt for å ha gitt fra seg statshemmeligheter over en periode på 25 år, og ha mottatt rundt 280.000 euro for dette.

Forsvareren hans hevdet informasjonen var åpent tilgjengelig og at han ikke mottok så mye penger som aktoratet hevdet.