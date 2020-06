Verden overser Afrikas flyktningkriser

DR Kongo er nummer to på Flyktninghjelpens liste over verdens mest neglisjerte kriser i 2019. Så langt i år har landet vært preget av gresshoppesvermer, korona og dødelige oversvømmelser, som her ved breddene av Lubiriha-elva øst i landet. Oversvømmelsene har fordrevet rundt en halv million mennesker. Foto: Al-hadji Kudra Maliro / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix