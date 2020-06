Nigeria knytter 600 av nesten 1.000 uforklarlige dødsfall til covid-19

Helseminister Osagie Ehanire sier 979 people døde i Kano i april av det som da ble beskrevet som en «mystisk sykdom».

Det ble da sagt at firedoblingen i dødsraten ikke kunne skyldes koronavirus, men måtte være sammenfall av andre sykdommer og lidelser som malaria, meningitt, diabetes og høyt blodtrykk.

Regjeringen beordret granskning, og etter intervjuer med pårørende og leger bekreftes det nå at minst 600 av dødsfallene kan knyttes til covid-19 likevel.

– Angående uforklarlige dødsfall i Kano i april, bekreftet teamet basert på kirkegårdsjournaler at det ble registrert totalt 979 dødsfall, sa Ehanire på en orientering og la til at de fleste som døde var over 65 år.

Afrikas mest folkerike stat, med over 206 millioner innbyggere, har kun gjennomført drøyt 78.000 tester for koronaviruset. Offisielt har Nigeria registrert 12.801 smittetilfeller og bare bekreftet 361 dødsfall knyttet til covid-19.

Det er meldt om dramatiske økninger i dødsrater fra april og mai i flere regioner rundt Kano, og disse er også i ferd med å bli undersøkt nærmere.