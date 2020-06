Minst 59 drept i angrep nordvest i Nigeria

Det antas at angriperne er medlemmer av Den islamske staten Vest-Afrika provinsen (ISWAP), som er en utbrytergruppe fra Boko Haram. De kjørte inn i den avsidesliggende landsbyen Felo i Gubio-distriktet rundt klokka 14 og skjøt og kjørte i hjel innbyggere som forsøkte å rømme unna.

– 59 døde er funnet etter angrepet på landsbyen, sier leder for antijihadistmilitsen i området Babakura Kolo.

Det antas at angrepet var hevn etter at landsbybeboere drepte medlemmer av ISWAP som forsøkte å stjele husdyr fra landsbyen for kort tid siden. Tyveri av dyr fra landsbyen har tvunget innbyggerne til å danne en egen milits for å beskytte deres felles verdier.

Nigeria kjemper fra en kamp mot et voldelig, islamistisk opprør nordøst i landet, der islamistgruppa Boko Haram har drept og bortført tusenvis av mennesker de siste årene. Over ti år er rundt 36.000 liv gått tapt og rundt 2 millioner internt fordrevet.

Det er under to uker siden væpnede menn drepte 60 mennesker i en rekke angrep mot landsbyer nordvest i Nigeria, der hundrevis av mennesker er drept i voldelige angrep det siste året.