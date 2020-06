Gransker Frankrikes corona-håndtering

Statsadvokaten i Paris kunngjorde tirsdag at det er åpnet etterforskning av myndighetenes håndtering etter at et 40-talls organisasjoner, grupper og enkeltpersoner har levert inn klager.

– Etterforskningen har ikke til hensikt å konkludere om politisk eller administrativt ansvar, men skal derimot vurdere om nasjonale beslutningstakere har begått mulige straffbare handlinger, sier Remy Heitz ved statsadvokatembetet.

Han utelukker ikke at det kan blitt tatt ut siktelser for uaktsomt drap eller for å ha satt liv i fare.

President Emmanuel Macron har juridisk immunitet og er ikke mål for etterforskningen, sier Heitz. Det er heller ikke noen av hans ministre.

De mange klagene som er meldt inn, dreier seg i hovedsak om mangel på smitteverntiltak på arbeidsplasser, at det ikke har vært nok munnbind tilgjengelig, og at det har vært for lite testing for å avdekke flere bærere av coronaviruset.

Frankrike er et av de hardest rammede landene av pandemien med nærmere 155.000 registrert smittetilfeller, hvorav nesten 29.300 er døde.