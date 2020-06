Kina fjerner pangolin fra listen over tradisjonell medisin

Det skjer etter at kinesiske skogforvaltningsmyndigheter fredag besluttet å gi pangolinene den høyeste beskyttelsesgraden.

Tirsdag ble den reviderte listen over ingredienser fra ville dyr som brukes til å lage kinesisk medisin, lagt fram. Der var pangolin slettet.

Det samme er for øvrig piller laget av blant annet avføring fra flaggermus.

Pangolin er verdens mest ulovlig solgte dyr, noe som har ført til at det er svært utrydningstruet. Kroppsdeler fra pangolin omsettes for skyhøye summer på svartebørsen og har vært en vanlig ingrediens i tradisjonell kinesisk medisin selv om forskere sier at de ikke har noen terapeutisk effekt.

De siste månedene har kinesiske myndigheter forbudt salg av ville dyr til mat på grunn av faren for spredning av smittsomme sykdommer til mennesker.

Men handel med ville dyr til forskning og til medisinsk bruk er fortsatt tillatt.

Miljøorganisasjonen WWF sier den er svært glad for Kinas beslutning om å gjøre mer for å beskytte pangolinen.