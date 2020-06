Tusenvis på flukt etter nye russiske luftangrep i Syria

Angrepene er ifølge AP det mest alvorlige bruddet på den russisk-tyrkiske våpenhvilen som ble inngått 6. mars i år.

Russiske fly skal mandag og tirsdag ha gjennomført rundt 45 angrep i den opprørskontrollerte delen av Idlib-provinsen samt i naboprovinsen Hama, og har ifølge flere aktivistgrupper drevet over 5.800 sivile på flukt. Mange hadde nettopp vendt tilbake til området i tro på en langvarig våpenhvile, men er nå tvunget på flukt nok en gang, melder hjelpearbeidere i The Syrian Response Coordination Group.

Det russiske angrepet kom etter at opprørere hadde rykket fram mot flere regjeringskontrollerte landsbyer i området, opplyser en syrisk aktivist.

Minst én sivil, som befant seg i en landsby i Idlib, ble drept, opplyser SOHRs leder Rami Abdulrahman og andre lokale nettverk. Det er første gang et luftangrep fører til sivile tap siden den russisk-tyrkiske våpenhvilen trådte i kraft for tre måneder siden.

Statskontrollerte medier melder på sin side at den syriske hæren har slått ned et angrep fra opprørerne, og at en opprører er drept.

Våpenhvilen fra 6. mars har i stor grad dempet kampene nordvest i Syria. Likevel gjenopptok Russland luftangrepene mot regionen tidligere denne måneden.